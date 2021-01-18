В Германии обнаружен ранее неизвестный мутант коронавируса – СМИ
Немецкие медики заявили о выявлении нового вида коронавируса. Им оказались инфицированы три пациента клиники в курортной общине Гармиш-Партенкирхен, что в Баварии.
По их словам, эта мутация не похожа со штаммом, который ранее обнаружили специалисты в лаборатории известного вирусолога Кристиана Дростена в берлинской больнице "Шарите". Об этом сообщает Merkur.de.
В начале прошлой недели специалисты лаборатории Гармиш-Партенкирхнер впервые обнаружили отличительные от привычных результаты исследования мазков. Это стало возможным благодаря специальному лабораторному устройству, которое клиника приобрела во время пандемии.
"Машина показала разные результаты, поэтому мы их проследили. Сейчас хорошо известно, что вирус мутирует, то есть изменяется. С начала пандемии во всем мире было обнаружено более 12 000 изменений в последовательностях", – сказал управляющий директор больницы Франк Нидербюль.
По его словам, тот факт, что это новый вариант, не означает, что он более заразен. Хотя еще неизвестно, имеет ли вирус COVID-19, появившийся в Гармиш-Партенкирхене, другие характеристики.
"Мы не можем этого сказать, ведь должны быть честными. Эксперты в Берлине будут изучать этот вопрос. Теперь это в руках коллег. Ожидаем ответа с более подробными данными к концу января", – объяснил Нидербюль.
Он отметил, что эта мутация коронавируса не обязательно появилась в городке Гармиш-Партенкирхен. Между тем борьба с распространением вируса в больнице продолжается – там ужесточили меры предосторожности, изолировав для сторонних посещений несколько этажей здания.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Дании зафиксировали мутировавший вид COVID-19, который впервые был найден в ЮАР 18 декабря.