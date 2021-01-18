В Германии обнаружен ранее неизвестный мутант коронавируса – СМИ

Немецкие медики заявили о выявлении нового вида коронавируса. Им оказались инфицированы три пациента клиники в курортной общине Гармиш-Партенкирхен, что в Баварии.

По их словам, эта мутация не похожа со штаммом, который ранее обнаружили специалисты в лаборатории известного вирусолога Кристиана Дростена в берлинской больнице "Шарите". Об этом сообщает Merkur.de.

В начале прошлой недели специалисты лаборатории Гармиш-Партенкирхнер впервые обнаружили отличительные от привычных результаты исследования мазков. Это стало возможным благодаря специальному лабораторному устройству, которое клиника приобрела во время пандемии.

О новом мутанте COVID-19 заявили в Германии

"Машина показала разные результаты, поэтому мы их проследили. Сейчас хорошо известно, что вирус мутирует, то есть изменяется. С начала пандемии во всем мире было обнаружено более 12 000 изменений в последовательностях", – сказал управляющий директор больницы Франк Нидербюль.

По его словам, тот факт, что это новый вариант, не означает, что он более заразен. Хотя еще неизвестно, имеет ли вирус COVID-19, появившийся в Гармиш-Партенкирхене, другие характеристики.

"Мы не можем этого сказать, ведь должны быть честными. Эксперты в Берлине будут изучать этот вопрос. Теперь это в руках коллег. Ожидаем ответа с более подробными данными к концу января", – объяснил Нидербюль.

Новый мутант COVID-19 нашли в клинике общины Гармиш-Партенкирхен (Бавария)

Он отметил, что эта мутация коронавируса не обязательно появилась в городке Гармиш-Партенкирхен. Между тем борьба с распространением вируса в больнице продолжается – там ужесточили меры предосторожности, изолировав для сторонних посещений несколько этажей здания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дании зафиксировали мутировавший вид COVID-19, который впервые был найден в ЮАР 18 декабря.

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