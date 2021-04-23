В Евросоюзе заявили о потенциале новых вакцин против коронавируса

Европейская Комиссия (ЕК) видит потенциал в белковых вакцинах против COVID-19 и в будущем может закупать такие препараты.

Заявление об этом на брифинге в пятницу, 23 апреля, сделала президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она не исключила, что в Европейском Союзе расширят свой портфель используемых вакцин, передает агенство Reuters.

"Мы обязательно добавим другие потенциальные вакцины. Например, белковые также имеют большой потенциал", – сказала фон дер Ляйен во время выступления.

Примерами вакцин на основе белка являются препараты, которые в настоящее время разрабатываются компаниями Novavax и Sanofi/Glaxo-Smith-Kline.

Белковая вакцина от Novavax названа NVX-CoV2373. В январе компания объявила о ее эффективности в 96% против обычного COVID-19, 86% против "британской" мутации B.1.1.7 и 49% против варианта вируса из Южной Африки B.1.351.

Указанный препарат также имеет преимущество в условиях хранения: он не требует сверхнизких температур, а только режима в 2-8°C.

SARS-CoV-2 использует белки-шипы для проникновения в клетки человека. Белковая вакцина от Novavax работает, обучая иммунную систему человека вырабатывать антитела к этим спайковым белкам.

Вакцина от коронавируса

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В Мексике и Польше обнаружили поддельную вакцину против коронавируса, разработанную якобы американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям после двух прививок от COVID-19 может понадобиться еще и третья доза. Он также не исключил, что придется делать прививки ежегодно.

В ВОЗ ответили, что пока не рассматривают рекомендации вакцинировать тремя дозами препарата Pfizer.

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