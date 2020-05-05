В Европе приблизились к созданию лекарства от COVID-19: ученые заявили о прорыве

Европейские ученые создали моноклональное антитело, которое может победить коронавирус COVID-19 в лабораторных условиях.

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Это может помочь найти действенное лекарство от инфекции и остановить ее распространение, пишет Bloomberg. Исследование, опубликованное в научном журнале Nature Communications, проводили в Утрехтском университете ученые из Нидерландов и Германии под руководством профессора Беренда-Яна Боша.

Моноклональными антителами являются созданные в лаборатории белки, которые узнают конкретный участок патогена и воздействуют именно на него. Они похожи на те, которые вырабатывают иммунные клетки человека.

Созданное антитело 47D11 воздействует на остроконечный белок в форме короны, с помощью которого вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки человека. Во время исследования оно победило не только COVID-19, но и его "двоюродного брата" – вирус, вызывающий острый респираторный синдром (SARS), у которого также есть подобные белковые шипы.

Ученые использовали генетически модифицированных мышей для выработки различных антител к остроконечному белку COVID-19. После скрининга выяснилось, что антитело 47D11 проявляет нейтрализующую активность. Затем исследователи переформатировали это антитело так, чтобы создать его версию для человека.

Пока антитело нельзя применять для разработки лекарств, его нужно протестировать на животных и людях. Но в будущем разработка может помочь в предотвращении заражения или лечения инфицированных коронавирусом и связанных с ним болезней.

Стоит отметить, что моноклональные антитела уже успешно применяются в лечении рака.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле получили первый рабочий образец препарата, который подавляет коронавирус в организме больного. Он действует и как вакцина, и как лекарство.