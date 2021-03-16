В двух областях Украины подтвердили распространение британского мутанта COVID-19

В Украине на территориях Винницкой и Закарпатской областей подтверждено циркуляцию мутировавших штаммов коронавируса, которые имеют британское происхождение. Другие изменения в привычном варианте COVID-19 выявлены в образцах, отобранных на Львовщине и Луганщине.
Об этом свидетельствуют результаты секвенирования 152 образцов из 200 отправленных на исследование в лабораторию на базе клиники "Шарите" (Германия). Их 15 марта получила вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья, говорится на сайте ЦОЗ.
В частности, наличие британского мутанта коронавируса подтвердили в четырех образцах, отобранных в Винницкой области, и двух – Закарпатской. Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69/70.
Еще в двух образцах из Львовской и Луганской (подконтрольные Украины территории) областей выявлены изменения del HV69/70 в Spike-protein.
"Ранее полученные результаты секвенирования из клиники "Шарите" подтвердили в Украине циркуляцию 18 мутировавших штаммов – генетических линий В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2. Они происходят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии", – говорится в сообщении.
В ЦОЗ уточнили, что циркуляцию мутировавших штаммов COVID-19, имеющих южноафриканское (В1.351) или бразильское (В1.1.28.1) происхождение в Украине не обнаружено.
В то же время вирусологическая референс-лаборатория Центра на ежемесячной основе продолжает присылать подтвержденные положительные клинические образцы определенных ВОЗ лабораторий для секвенирования. Так, 9 марта 2021 года было отправлено 338 образцов, отобранных в течение февраля 2021-го, в лабораторию в Лондоне, Великобритания.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что украинский штамм коронавируса, обнаруженный на западе страны, имеет признаки, которые еще не зафиксировала ВОЗ.
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