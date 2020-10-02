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/ Пульмонология

В COVID-19 заметили обезболивающий эффект

  • Шипованные белки на поверхности SARS-CoV-2 связываются с белком нейропилин-1

  • Как выяснили американские ученые, так коронавирус притупляет чувство боли

  • Пока человек узнает о своем диагнозе, он уже успевает распространить вирус

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Коронавирус нового типа нарушает связь между определенным клеточным белком в организме и кровью, отчего в инфицированных COVID-19 притупляется чувство боли. Так, пока человек узнает о своем диагнозе, он уже успевает распространить вирус.

Это следует из исследования американских ученых, статью о котором опубликовал журналах Международной ассоциации по изучению боли PAIN. В частности, один из ученых, профессор фармакологии Университета Аризоны Раджеш Кханна признался, что начал изучать роль белка нейропилин-1 еще за полгода до пандемии.

"Нас вдохновили два предыдущих отчета, появившиеся на сервере препринтов BioRxiv, которые показали, что печально известные шипованные белки на поверхности вируса SARS-CoV-2 связываются с белком под названием нейропилин-1", – рассказал он.

В COVID-19 нашли способность блокировать боль

В COVID-19 нашли способность блокировать боль

По словам ученого, коронавирус может использовать этот белок для проникновения в нервные клетки, а также через белок ACE2.

В частности, нейропилин-1 позволяет спайку проникать в клетку. Отмечается, что в нормальных условиях он контролирует рост кровеносных сосудов, а также рост и выживание нейронов. В то же время в случае, когда нейропилин-1 связывается с естественным белком, называемым фактором роста эндотелия сосудов А (VEGF-A), это вызывает болевые сигналы. Последние передаются через спинной мозг в высшие мозговые центры, вызывая ощущение боли.

Кханна напомнил, что предыдущие исследования уже показали связь между VEGF-A и болью. Он пояснил, что когда белок-спайк связывается с нейропилином-1, то блокирует связывание белка VEGF-A. Это и понижает возбудимость болевых нейронов, снижает чувствительность к боли.

Ученый говорит, что такие исследования могут дать новый толчок для разработки препаратов для лечения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, канадские медики из Центра крови Гема-Квебек выяснили, что антитела к коронавирусу начинают исчезать из крови и организма носителей COVID-19, переболевших им, примерно через три месяца после заражения.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
США
Тег
Коронавирус
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