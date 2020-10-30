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/ Пульмонология

В Черновцах больные коронавирусом сами покупают кислородные баллоны, – врач

1.1т
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Пациенты с COVID-19 вынуждены самостоятельно покупать баллоны с кислородом.

Такой медицинский скандал вспыхнул в Черновцах, передает ТСН.

Врач-инфекционист местной больницы обвинила чиновников в недостаточном обеспечении необходимого во время пандемии оборудования. Не хватает кислородных концентраторов, кислородных баллонов. Пациенты обеспечивают это за свой счет.

"Люди приходят со своими баллонами. Их где-то берут в медицинских учреждениях или промышленные. Приходят со своими баллонами, так как власть не позаботилась об кислороде", – заявила инфекционистка черновицкой областной больницы Ольга Кобевко.

В Черновцах больные коронавирусом сами покупают кислородные баллоны, – врач

На заявление медика в областной администрации отреагировали возмущением и даже обратились в полицию для проверки информации. "Эта информация нуждается в проверке. Это техника безопасности всех пациентов и работы врачей. Когда мы слышим о таком, то как минимум странно, что с такой информацией выходят в мир, а не к руководству учреждения или к правоохранительнным органам", – отметила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Впрочем, после обращения врача в заведении появились 18 новых кислородных концентраторов. Еще несколько десятков обещают привезти в ближайшее время.

Ранее MedOboz писал, что в больницах Мариуполя есть большие проблемы в борьбе с коронавирусом: не хватает кислородных точек, стационарных коек и медперсонала.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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