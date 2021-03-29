В Чехии обнаружили новую мутацию коронавируса

Лаборатория Elisabeth Pharmacon в чешском городе Брно обнаружила новую мутацию коронавируса, которую раньше не находили у пациентов с COVID-19.

Об этом 28 марта сообщил директор лаборатории Омара Шери у себя в Twitter. Отмечается, что это мутация так называемого белка Spike.

В лаборатории подчеркнули, что разработанные вакцины от коронавируса являются действительными против нового штамма.

"К счастью, мутация находится в положении, которое не должно влиять на связывание антител или клеточных рецепторов", – отметил директор лаборатории.

Скриншот. O Šerý в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что британский штамм коронавируса распространился по всей Украине, что связано с ростом заболеваемости и госпитализаций.