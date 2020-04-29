В Британии заявили о новом прорыве в борьбе с COVID-19: препарат испытают на людях

В Великобритании один из шести препаратов от коронавируса, которые проходили тестирование, перешел на второй этап испытаний – его начнут применять на людях.

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Об этом заявил во вторник, 28 апреля, министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, пишет Daily Mail.

"В настоящее время шесть различных методов лечения были введены в национальные клинические испытания, и первый из них готов перейти к следующему этапу – новой платформе ранних стадий клинических испытаний, которую мы запускаем", – поделился министр.

В ведомстве не назвали препарат, который показал хороший результат, однако стало известно, что речь идет о соединении "Бемцетиниба", MEDI3506 и "Акалабрутиниба".

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Что известно о препаратах

"Бемцетиниб" является экспериментальным лекарством от рака, которое в настоящее время проходит испытания, в то время как MEDI3506 используется как при солидном, так и при раке крови.

Между тем, "Акалабрутиниб" – это лекарство, используемое для лечения лимфомы мантийных клеток.

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Как проходят испытания

Первоначально в программу вошли шесть потенциальных лекарств. Во вторую фазу исследований прошло пока одно лекарство, остальные еще не полностью изучены.

Второй этап сосредоточен на тестировании препарата на пациентах, чтобы оценить его эффективность, при этом проследив побочные эффекты.

Отмечается, что врачи изо всех сил пытаются найти лечение, которое может помочь вылечить или замедлить болезнь, которая убила более 21 тысячи человек в Великобритании. И лучший способ сделать это – использовать тот, который уже используется для лечения другого заболевания, поскольку это экономит время на клинические испытания и лицензирование.

При этом отмечается, что "Ремдесивир" и "Гидроксихлорохин", на которые ранее возлагали большие надежды не только в Великобритании, но и во всем мире, оказались слишком рискованными и их эффект так и не подтвердился на должном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США впервые начали тестировать израильский препарат, который, как сообщается, имеет стопроцентную эффективность в лечении даже тяжелобольных коронавирусом.

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