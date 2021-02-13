В Британии впервые исследуют эффективность вакцины AstraZeneca для детей

В Оксфордском университете (Великобритания) начали исследование безопасности и эффективности вакцины от коронавируса фирмы AstraZeneca для детей.

Промежуточное испытание должно установить результативность применения AstraZeneca для вакцинации людей возрастом от 6 до 17 лет, пишет Reuters.

Для теста ученые наберут 300 добровольцев. Первые дозы вакцины им должны ввести уже в этом месяце.

Ранее препарат для вакцинации от коронавируса AstraZeneca назвали "вакциной для всего мира". Она стоит дешевле прививок конкурентов и легче распространяется среди стран мира.

В AstraZeneca поставили цель произвести три миллиарда доз в этом году, к апрелю они планируют выпускать более 200 миллионов доз в месяц.

Напомним, в англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca рассчитывают за 6–9 месяцев разработать вакцину против новых штаммов COVID-19, в частности, британского и южноафриканского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ дали рекомендации по применению вакцины AstraZeneca, которую получит Украина.