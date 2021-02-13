Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

В Британии впервые исследуют эффективность вакцины AstraZeneca для детей

2.4т
Читать материал на украинском

В Оксфордском университете (Великобритания) начали исследование безопасности и эффективности вакцины от коронавируса фирмы AstraZeneca для детей.

Промежуточное испытание должно установить результативность применения AstraZeneca для вакцинации людей возрастом от 6 до 17 лет, пишет Reuters.

Для теста ученые наберут 300 добровольцев. Первые дозы вакцины им должны ввести уже в этом месяце.

Ранее препарат для вакцинации от коронавируса AstraZeneca назвали "вакциной для всего мира". Она стоит дешевле прививок конкурентов и легче распространяется среди стран мира.

В AstraZeneca поставили цель произвести три миллиарда доз в этом году, к апрелю они планируют выпускать более 200 миллионов доз в месяц.

Напомним, в англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca рассчитывают за 6–9 месяцев разработать вакцину против новых штаммов COVID-19, в частности, британского и южноафриканского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ дали рекомендации по применению вакцины AstraZeneca, которую получит Украина.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
София Закревская София Закревская
Тема
Коронавирус
Теги
Вакцина от коронавируса вакцина AstraZeneca
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
148
0
Смешно
0
Интересно
36
Печально
54
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости