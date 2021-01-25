В Британии оценили эффект локдауна, заявив о снижении заражений COVID-19

В Великобритании заявили о снижении заболеваемости коронавирусом после первых десяти дней действия жесткого локдауна в стране.

В частности, на прошлой неделе количество новых случаев заражения упало в каждом регионе и возрастной группе. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения страны (NHS).

Отмечается, что самое резкое падение уровня инфицирования произошло в Лондоне. Далее по этому показателю идут восточный и юго-восточный регионы. Все три были помещены на карантин четвертого уровня еще перед Рождеством, чтобы сдержать быстрое распространение нового мутанта COVID-19.

"Еще один многообещающий признак того, что худшая из второй волны в Англии закончилась, это уровень инфицирования – он снизился на 20% среди людей старше 60 лет, которые подвергаются наибольшему риску госпитализации и смерти в случае заражения вирусом", – говорится в сообщении.

В Британии оценили влияние локдауна на статистику по COVID-19

Данные NHS также показали 15-процентное снижение количества людей с положительным результатом теста на вирус в Великобритании за неделю, закончившуюся 13 января. За этот семидневный период было получено 330 871 положительный мазок, по сравнению с 389 191 в среднем за первую неделю 2021 года. Причем подчеркивается, что падение произошло не из-за уменьшения тестирований, поскольку за последнюю неделю было обработано 400 000 дополнительных мазков.

Самое резкое снижение количества новых заражений COVID-19 зафиксировали в Лондоне

"Для того, чтобы отразить в статистике влияние любых ограничений, может потребоваться до недели, а это означает, что сокращение количества случаев также могло быть вызвано первоначальными многоуровневыми карантинными мерами", – пишет издание.

Еженедельный отчет Министерства здравоохранения Англии показывает, что количество заражений в столице снизилось с 864 до 629 на 100 000 населения за неделю, закончившуюся 17 января, то есть на 27%. Но в Лондоне по-прежнему остается самая высокая доля инфицированного населения в стране.

Статистика по COVID-19 в Великобритании

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на статистику по коронавирусу в Великобритании, премьер Борис Джонсон заявил о намерении продлить карантин для тех, кто прибывает в страну, в том числе из Бразилии и ЮАР.