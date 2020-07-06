В Британии назвали новую версию происхождения COVID-19: появился задолго до вспышки в Китае

Коронавирус (COVID-19) перед тем, как проявился в Азии, мог сначала находиться и в других странах мира.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины (Centre for Evidence-based Medicine, CEBM) и приглашенный профессор Ньюкаслского университета Том Джефферсон, передает The Daily Telegraph.

Исследователь предположил, что COVID-19 не вышел из лаборатории в Китае, а находился во всем мире задолго до этого в спящем состоянии и проявился при определенном сочетании природных факторов.

"Я думаю, что вирус уже был здесь, и под "здесь" я понимаю "везде". Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды. В начале февраля на Фолклендских островах был случай (коронавируса – Ред.). Откуда он пришел туда? На круизном лайнере, совершавшем плавание от Южной Георгии до Буэнос-Айреса за пассажирами стали наблюдать, а на восьмой день, когда они пересекали море Уэдделла, был зафиксирован первый случай. Находился ли вирус в приготовленной еде, и активировался, будучи размороженным?" – сказал ученый.

Джефферсон сравнил COVID-19 с массовой пандемией "испанки", от которой с 1918 по 1920 годы погибли, по разным подсчетам, до 100 млн человек, а инфицирован был практически каждый третий житель планеты.

"Объяснение этого может заключаться в том, что эти возбудители ниоткуда не приходят и никуда не уходят. Они всегда здесь и иногда что-то активирует их, может быть, плотность мирового населения или условия окружающей среды, и именно это мы должны изучить", – отметил Джефферсон и добавил, что вирус может передаваться не только от человека к человеку, например, при общении или кашле, но и через сточные воды.

Отметим, что "официальной" версией остается та, что вспышка заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,2 млн человек, около 530 тыс. умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.