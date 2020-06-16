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/ Пульмонология

В Британии нашли препарат, который снижает смертность от COVID-19

1.1т
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Препарат дексаметазон снизил смертность у пациентов с COVID-19, которые находились на аппарате искусственной вентиляции легких.

К такому выводу пришли британские ученые из Оксфордского университета, передает Daily Mail. Лекарство вводили как инъекцию, так и давали пациентам в виде таблеток.

Выяснилось, что у пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, смертность в группе, принимавшей дексаметазон, снизилась с 40% до 28%. А среди тех, кто нуждался в кислороде – с 25% до 20%. Медики уже назвали препарат "прорывом" в борьбе с коронавирусом.

"Это единственный на сегодня препарат, который показал столь значительное снижение смертности от коронавирусной болезни. Это значительный прорыв", – отметили исследователи.

Применение препарата показало, что около 19 из 20 пациентов с COVID-19 шли на поправку, при этом их не госпитализировали. Зараженным в больницам также давали дексаметазон и он также показал свою эффективность.

Кроме того применяемый препарат доступный, его цена около 5 фунтов (до 170 грн). При этом ученые подчеркнули, что не следует самостоятельно принимать дексаметазон без назначения врача. Предварительное исследование показало, что лекарство не помогает людям с легкими симптомами коронавирусной инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США на людях испытали лекарство, не дающее заразиться COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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