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/ Пульмонология

В Британии испытают пять новых препаратов против COVID-19: список

1.1т
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В Великобритании намерены испытать пять новых препаратов для лечения коронавируса (COVID-19).

Как пишет The Guardian, тридцать больниц зарегистрировали сотни пациентов, которые изъявили желание принять участие в исследованиях.

После того, как в стране прекратили испытания гидроксихлорохина, врачи начали искать другие методы лечения. Например, медики намерены начать применять гепарин, который используется для разжижения крови. Также будут задействованы и другие препараты, которые имеют сильные противовирусные или противовоспалительные свойства.

Лечение COVID-19

Лечение COVID-19

"Мы ищем сигнал, как о безопасности, так и об эффективности, что может снизить серьезность заболевания, сократить его продолжительность и предотвратить попадание пациентов в реанимационную среду", – рассказал один из исследователей Том Уилкинсон.

Всего врачи намерены использовать такие препараты и методы лечения COVID-19:

  • Гепарин – лекарство, разжижающее кровь. "Это большая липкая молекула, которая может прикрепляться к вирусам и мешать им проникать в клетки, а во-вторых, она может оказывать важное противовоспалительное действие", – отметил Уилкинсон.

  • Bemcentinib – таблетка, разработанная норвежской компанией BerGenBio, которая используется для лечения заболеваний крови, обладающая сильным противовирусным эффектом.

  • Medi3506 – противовоспалительная инъекция, разработанная для кожных заболеваний и хронической обструктивной болезни легки.

  • Calquence –препарат компании AstraZeneca, используемый для лечения лимфомы мантийных клеток. Он был разработан для тяжелого воспаления легких.

  • Zilucoplan – препарат, разработанный бельгийской биофармацевтической компанией UCB, которая уже находится в стадии испытаний на предмет потенциального лечения миастении и скелетно-мышечного расстройства.

Отмечается, если испытания дадут положительные результаты, они будут включены в более позднюю национальную исследовательскую программу, проводимую Оксфордским университетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи нашли способ спасать легкие при COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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