В Австралии объявили об успешном испытании вакцины от COVID-19: препарат не дал побочных эффектов

В Австралии заявили, что их вакцина от COVID-19 не вызывает побочных эффектов в испытаниях на людях, а также обеспечивает защиту от вируса у животных, одновременно уменьшая симптомы.

Разработали препарат совместно ученые из университета Квинсленда и австралийская биотехнологическая корпорация CSL (Commonwealth Serum Laboratories). В июле исследователи начали вводить пробную вакцину 120 добровольцам из Брисбена, и пока те не сообщили о каких-либо недомоганиях, передает Daily Mail.

По словам соруководителя проекта доцента Кейта Чаппелла, европейские испытания их препарата на животных, проведенные голландской диагностической фирмой Viroclinics-DDL, тоже оказались успешными.

В Австралии заявляют об успешности испытаний вакцины от COVID-19

"Нейтрализующий иммунный ответ, созданный нашей молекулярной клэмп-вакциной на животных моделях, был лучше, чем средний уровень антител, обнаруженный у пациентов, выздоровевших от COVID-19", – сказал он.

Специалист отметил, что у хомяков, которым вводили вакцину и адъювант Seqirus MF59, после контакта с коронавирусом уменьшалось воспаление легких.

"Пока что не сообщалось о побочных эффектах при испытании на людях, проходящих в Брисбене, хотя от добровольцев из пригорода Херстона требуются дополнительные клинические результаты", – говорится в сообщении.

Соруководитель проекта доцент Кейт Чаппелл

Также издание подчеркивает, что брисбенский проект UQ – одно из 17 испытаний потенциальной вакцины на людях, которые проводятся во всем мире, в том числе в США, Великобритании и Китае. Так, сейчас разрабатывается более 130 вакцин против коронавируса, однако работа UQ якобы продемонстрировала большой успех на этапе доклинической разработки.

Правда, доктор Чаппелл говорит, что если UQ успешно разработает вакцину в Австралии, самой большой проблемой будет получить разрешение для CSL производить достаточное количество препарата.

"Одна из серьезных проблем при разработке вакцин – это способность производить их в достаточном масштабе для широкого использования. Мы работаем с CSL, чтобы обеспечить максимальную эффективность производства, и абсолютно уверены, что они смогут произвести миллионы доз, необходимых для защиты населения Австралии", – заверил исследователь.

Добавим, что UQ проводит клинические испытания до середины 2021 года, но в случае успеха потенциальная вакцина может быть доступна в начале следующего года для экстренного использования среди населения Австралии.

Как сообщал OBOZREVATEL, шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca начала финальный этап клинических испытаний препарата для профилактики и лечения COVID-19.