В AstraZeneca заявили о 100% эффективности их вакцины для избежания тяжелых форм COVID-19

Вакцина AstraZeneca эффективна на 79% для предотвращения заражения COVID-19

Компания AstraZeneca заявила, что третья фаза испытаний ее вакцины против коронавируса показала, что препарат эффективен на 79% для предотвращения заражения болезнью и на 100% для избежания ее тяжелой формы и госпитализации.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте фармацевтической корпорации. По словам ученых, выводы были сделаны на основе эксперимента, в котором приняли участие 32 449 пациентов. Среди них симптомы болезни обнаружили только у 141 человека. Соотношение введения вакцины и плацебо подопытным было 2 к 1.

Разработчики препарата утверждают, что для участников исследований в возрасте от 65 лет эффективность вакцины составила 80%.

"Она переносилась хорошо, и независимая комиссия не обнаружила никаких проблем с безопасностью, связанных с вакциной. Было осуществлено специальное исследование случаев тромбоза, а также тромбоза мозговых венозных синусов в частности при содействии независимого невролога. Комиссия не обнаружила повышенного риска тромбоза или событий, которые характеризуются тромбозом, среди 21 583 участников исследований, получивших хотя бы одну дозу вакцины", – сказано в заявлении.

Профессор медицины медицинского факультета Университета Рочестера (США) и сопредседатель главного исследования Энн Фальс отметила, что последние выводы подтверждают тот факт, что вакцина AstraZeneca гарантирует уверенность в защите от болезни взрослых любого возраста.

Известно, что среди участников указанного исследования примерно 79% были белыми или кавказцами, 8% темнокожими или афроамериканцами, 4% коренными американцами и 4% азиатами, а 22% участников были испаноязычными.

Примерно 20% участников эксперимента имели возраст 65 лет и больше и примерно 60% страдали сопутствующими заболеваниями, связанными с повышенным риском прогрессирования тяжелой COVID-19 (например, диабет, тяжелое ожирение или сердечные заболевания).

Во время третьей фазы испытаний пациентам были введены две дозы вакцины с интервалом в четыре недели. Однако предыдущие исследования показали, что увеличение интервала до 12 недель дает большую эффективность.

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