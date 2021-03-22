В AstraZeneca заявили о 100% эффективности своей вакцины для избежания тяжелых форм COVID-19

Вакцина AstraZeneca эффективна на 79% для предотвращения заражения COVID-19

Компания AstraZeneca заявила, что третья фаза испытаний ее вакцины против коронавируса показала, что препарат эффективен на 79% для предотвращения заражения болезнью и на 100% для избежания ее тяжелой формы и госпитализации.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте фармацевтической корпорации. По словам ученых, выводы были сделаны на основе эксперимента, в котором приняли участие 32 449 пациентов. Среди них симптомы болезни обнаружили только у 141 человека. Соотношение введения вакцины и плацебо подопытным было 2 к 1.

Разработчики препарата утверждают, что для участников исследований в возрасте от 65 лет эффективность вакцины составила 80%.

"Она переносилась хорошо, и независимая комиссия не обнаружила никаких проблем с безопасностью, связанных с вакциной. Было осуществлено специальное исследование случаев тромбоза, а также тромбоза мозговых венозных синусов в частности при содействии независимого невролога. Комиссия не обнаружила повышенного риска тромбоза или событий, которые характеризуются тромбозом, среди 21 583 участников исследований, получивших хотя бы одну дозу вакцины", – сказано в заявлении.

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