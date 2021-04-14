В Африке нашли штамм коронавируса с 34 мутациями

У туристов в аэропорту Анголы обнаружили штамм коронавируса, который имеет 34 мутации.

Как говорится на сайте Мedrxiv.org, новый вариант вируса получил временное обозначение A. VOI.V2.

"Хотя мы выявили только три случая заболевания этим новым штаммом, это требует срочного расследования, поскольку в стране, где этот штамм был обнаружен, эпидемия в значительной степени не задокументирована и существует мало мер общественного здравоохранения для предотвращения распространения внутри страны и за ее пределами", – говорится в публикации.

Отмечается, что в марте этого года были отобраны 118 образцов мазков, отобранных у больных COVID-19 в период с июня 2020 года по февраль 2021 года. У трех путешественников из Танзании и был найден новый штамм коронавируса.

Исследователи сообщили, что в последовательности РНК этого вируса найдена 31 замена аминокислот (когда место в последовательности кода вируса занимает другая аминокислота), а также три делеции (утери части кода).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии и США нашли новый штамм коронавируса, который назвали "двойной мутант" из-за мутации вируса, которая помогает ему крепиться к клеткам организма.