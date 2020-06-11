В 4 раза слабее? Ученые развенчали мифы о смертоносности COVID-19

Смертность от коронавируса (COVID-19) может быть в четыре раза ниже, чем считалось ранее. Так, лишь 0,25% инфицированных пациентов могут умереть от этой болезни. То есть вирус убивает одного из 400 зараженных.

К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета (США), передает Daily Mail. При этом исследователи допускают, что смертность может достичь 0,78%.

Новые данные основаны на 23 различных тестовых обследованиях, проведенных по всему миру. При этом ученые предположили, что за все время пандемии смертность может достичь 1% от общего числа инфицированных.

Пандемия COVID-19

Исследователи пояснили, что уровень смертности во многом зависит от места, где пожилое население больше всего подвержено риску заражения.

Например, данные из Бруклина (США) показали, что к 19 мая от COVID-19 умерло 4 894 человека. Первоначальная оценка предполагала, что в районе Нью-Йорка инфицировано 1,2 миллиона человек, что составляет примерно 0,41%.

Данные показали, что в городе Кобе (Япония) был самый низкий уровень смертности (0,02%), поскольку в нем зарегистрировано 10 смертей на 41 тысячу случаев. А вот в Милане (Италия) процент смертности составил 0,86 – 1459 умерших при 170 тысячах больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВОЗ удивлена низкой смертностью от COVID-19 в России.