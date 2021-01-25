В 2021 году COVID-19 пойдет на спад, но победа дастся "большой кровью", – иммунолог

В Украине в 2021 году пандемия коронавируса (COVID-19) может пойти на спад и завершиться благодаря коллективному иммунитету, который дастся "большой кровью".

Об этом в интервью "Українським новинам" рассказал, иммунолог, кандидат биологических наук, старший научным сотрудником Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской.

"К лету мы будем иметь уже коллективный иммунитет, к сожалению, мы его получим глупым средневековым способом – мы все переболеем. Ну все, или не все, однако 2/3 будет достаточно, то есть мы будем иметь полноценную летальность от этой болезни. Скорее всего, летом заболеваемость пойдет на спад, а осенью – или вообще уже не будет новой вспышки, или будут только небольшие региональные вспышки", – сообщил врач.

Медик пояснил, что коллективный иммунитет дастся Украине "большой кровью", то есть когда переболеет около 80% популяции населения.

"2021 год станет разным "годом окончания пандемии": для стран, которые ввели массовое прививки – это будет "год окончания пандемии и сохранения жизней", а для стран, которые получат естественным образом этот иммунитет – это будет также "год окончания пандемии", но без сохранения жизней", – добавил иммунолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве Украины заявили о надежде на спад COVID-19 и ослабление карантина в 2021 году.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся