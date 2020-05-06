Что происходит с органами человека после коронавируса: иммунолог пояснила последствия болезни

Катерина Иванова Пульмонология 09:19, 6.05.2020 Обновлено: 09:30, 6.05.2020

Человек в большинстве случаев полностью выздоравливает после коронавируса – формирование хронических осложнений практически исключено.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала украинский иммунолог Алла Волоха. По ее словам, восстанавливаются даже легкие, которые в большинстве случаев поражаются первыми.

"Если человек выздоровел, то он выздоровел полностью. Практически не доказано, что остаются поражения других органов и систем, которых не было ранее. Не зафиксировано данных хронического поражения легких даже в случае их тяжелого осложнения во время болезни", – заверила иммунолог.

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По ее словам, лечению поддаются не только легкие, но и поражения почек.

"Может развиваться почечная недостаточность, но ее тоже лечат. Случаев перехода в хроническую форму пока не фиксируют. Дольше восстанавливаются поражения нервной системы. Иногда может потребоваться не месяц и не два для восстановления нервных волокон, а полгода-год. От энцефалита, воспаление головного мозга, могут остаться последствия, но это буквально единичные случаи", – подытожила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Волоха сказала, что повторное заражение коронавирусом маловероятно. Люди, которые переболели, защищены на несколько лет вперед.

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