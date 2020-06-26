Уничтожает коронавирус за 25 секунд: ученые нашли способ

Ученые обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд с помощью ультрафиолетового излучения специальных ламп, которые эффективно инактивируют SARS-CoV-2.

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Исследователи Национальной лаборатории инфекционных заболеваний в ходе эксперимента обработали материал, загрязненный вирусом, различными дозами ультрафиолетового излучения, передает lenta.ru.

Оказалось, что при дозировке 5 мегаджоулей на квадратный сантиметр распространение коронавируса снижается на 99 процентов за шесть секунд. При воздействии в 22 мегаджоуля на квадратный сантиметр вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ученые изучают, может ли полоскание горла солевым раствором уменьшить симптомы коронавируса и сократить течение этой болезни.

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