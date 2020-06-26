Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Уничтожает коронавирус за 25 секунд: ученые нашли способ

16.4т
Читать материал на украинском

Ученые обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд с помощью ультрафиолетового излучения специальных ламп, которые эффективно инактивируют SARS-CoV-2.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Исследователи Национальной лаборатории инфекционных заболеваний в ходе эксперимента обработали материал, загрязненный вирусом, различными дозами ультрафиолетового излучения, передает lenta.ru.

Оказалось, что при дозировке 5 мегаджоулей на квадратный сантиметр распространение коронавируса снижается на 99 процентов за шесть секунд. При воздействии в 22 мегаджоуля на квадратный сантиметр вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ученые изучают, может ли полоскание горла солевым раствором уменьшить симптомы коронавируса и сократить течение этой болезни.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости