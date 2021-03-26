Украинцы спасаются от COVID-19 лекарствами для скота, – Голубовская

Марина Лисничук Пульмонология 14:58, 26.03.2021 Обновлено: 15:14, 26.03.2021

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения (Минздрава), профессор Ольга Голубовская заявила, что украинцы начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота.

В частности, некоторые используют лекарство ивермектин. О том, чем оно опасно и предостережениями относительно такого самолечения она поделилась в эфире телеканала "Украина 24".

"Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике. Для людей не все страны имеют его в таблетированной форме", – подчеркнула медик.

Голубовская рассказала, чем опасен препарат ивермектин в лечении COVID-19

По ее словам, украинцы же сейчас покупают этот ветеринарный препарат и начинают "не просто пить, но и вводить внутримышечно".

"Но FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США. – Ред.), американцы выразили предостережение о сопутствующих веществах, которые рассчитаны в дозах на лошадей и на крупных животных, и это достаточно опасно", – объяснила Голубовская.

Ивермектин – лекарственное средство, антипаразитарный препарат, применяемый для лечения человека, свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец. Предварительно он показал активность против SARS-CoV-2, который вызывает заболевания COVID-19, в лабораторных условиях.

В частности, ученые обнаружили, что ивермектин на 75% снижает риск заражения, госпитализации и смерти от коронавируса. Более 30 испытаний в различных странах мира показали "значительные улучшения на всех стадиях заболевания", писало издание Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в рецензируемом американском журнале Frontiers of Pharmacology.

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