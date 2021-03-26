Украинцы спасаются от COVID-19 лекарствами для скота, – Голубовская

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения (Минздрава), профессор Ольга Голубовская заявила, что украинцы начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота.
В частности, некоторые используют лекарство ивермектин. О том, чем оно опасно и предостережениями относительно такого самолечения она поделилась в эфире телеканала "Украина 24".
"Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике. Для людей не все страны имеют его в таблетированной форме", – подчеркнула медик.
По ее словам, украинцы же сейчас покупают этот ветеринарный препарат и начинают "не просто пить, но и вводить внутримышечно".
"Но FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США. – Ред.), американцы выразили предостережение о сопутствующих веществах, которые рассчитаны в дозах на лошадей и на крупных животных, и это достаточно опасно", – объяснила Голубовская.
Ивермектин – лекарственное средство, антипаразитарный препарат, применяемый для лечения человека, свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец. Предварительно он показал активность против SARS-CoV-2, который вызывает заболевания COVID-19, в лабораторных условиях.
В частности, ученые обнаружили, что ивермектин на 75% снижает риск заражения, госпитализации и смерти от коронавируса. Более 30 испытаний в различных странах мира показали "значительные улучшения на всех стадиях заболевания", писало издание Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в рецензируемом американском журнале Frontiers of Pharmacology.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Ольга Голубовская сравнила нынешнюю ситуацию по COVID-19 с прошлогодней. По ее словам, в Украине на сегодня доминируют тяжелые и очень тяжелые формы заболевания коронавирусом, к тому же среди людей молодого возраста.
Также врач-инфекционист назвала самые распространенные осложнения коронавируса, от которых страдают украинцы.
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