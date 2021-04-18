Украинцам объяснили, нужно ли вакцинироваться тем, кто переболел COVID-19

Уровень антител против коронавируса не имеет значения для вакцинации от него, это лишь маркер клеточного иммунитета. При этом на прививку можно идти, даже не сдав тест на антитела.

Об этом заявил патофизиолог и генетик, доктор медицинских наук Виктор Досенко в интервью Zn.ua. По его словам, несмотря на любые титры, по возможности вакцинироваться обязательно нужно.

"Полгода ждать не надо, а просто полностью выздороветь. И сделать прививку, чтобы быть уверенным, что ваша иммунная система запомнила урок COVID-19", – отметил он.

Генетик пояснил, надо ли вакцинироваться тем, кто переболел COVID-19

Специалист подчеркнул, что прививка стимулирует клеточный иммунитет к вирусу. Также добавил, что именно для этого созданы инновационные вакцины AstraZeneca, Pfizer и Moderna.

"Информацию о вирусе в организм вносит или вектор (AstraZeneca), или матричная РНК (Pfizer и Moderna). Она будет считываться в наших клетках, и таким образом естественным путем мы будем стимулировать продуцирование Т-лимфоцитов", – пояснил Досенко.

Он заверил, что китайская вакцина CoronaVac, которую сейчас завозят в Украину, тоже работает, "но уступает в эффективности выше названным препаратам".

"Потому что применена старая, традиционная методология, предусматривающая введение инактивированного вируса, на который будет реагировать прежде всего гуморальный иммунитет антител", – подытожил генетик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в этом же интервью Виктор Досенко заявил, что выздоровление человека от коронавирусазависит не от наличия антител в его организме. Он назвал истинную причину.

Также генетик пояснил, что низкое количество Т-лимфоцитов, то есть слабый клеточный иммунитет, связан с тяжелым течением COVID-19 в случае заражения.

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