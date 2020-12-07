Украинцам напомнили правила приема антибиотиков

Украинцев призвали не лечиться антибиотиками самостоятельно без соответствующих назначений врача. Так же важно не прерывать курс лечения ими досрочно, даже если состояние больного улучшилось.

Названы три правила приема антибиотиков

Об этих правилах напомнила в Facebook пресс-служба Центра общественного здоровья. Кроме того, в сообщении подчеркнули, что поскольку СOVID-19 является вирусным заболеванием, в большинстве случаев для борьбы с ним антибиотики не нужны.

"Каждый раз, когда вы принимаете антибиотики правильно, где-то плачет бактерия. Потому что она теряет свой шанс стать супербактерией. Супербактерии – это бактерии, которые стали устойчивыми ко всем или большинству антибиотиков, которые имеет в своем арсенале человечество", – отметили в посте.

Прием нтибиотикив. Facebook Центра общественного здоровья

Медики объяснили, что такой бактерией стал метициллин-резистентный стафилококк (МРЗС), которым люди часто инфицируются в больницах. В частности, указанная супербактерия живет на коже 1 из 30 человек.

В случае, если она попадает внутрь организма, человек может заболеть тяжелой пневмонией или даже получить сепсис, которые не будет лечиться антибиотиками.

Поэтому, предупредили специалисты, чем чаще все будут пренебрегать правилами приема таких препаратов, тем больше будет появляться антибиотикорезистентных (устойчивых к антибиотикам. – Ред.) бактерий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач Тарас Жиравецкий объяснил, в каких случаях и с какой целью антибиотики назначают некоторым больным коронавирусом. По его словам, эта болезнь отчасти может осложниться присоединением сопутствующих бактериальных инфекций, которые и требуют таких лекарств.