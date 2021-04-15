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/ Пульмонология

Украинский ученый рассказал, как при помощи сна уменьшить риск заболевания COVID-19

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У людей, которые переболели коронавирусом и которым пришлось пробыть на длительном карантине, чаще возникают посттравматические стрессовые расстройства. Тогда как увеличение продолжительности сна ночью может уменьшить шансы заболеть COVID-19.

Такое мнение высказал профессор Олег Чабан из Национального медуниверситета имени А. Богомольца на Евразийском конгрессе. Фрагменты из его доклада опубликовала в Facebook ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины (Минздрава) Ольга Голубовская.

Чабан в своем докладе отметил, что наблюдаемые сегодня посткоронавирусные расстройства – не первые в медицине.

Профессор рассказал, что с помощью сна можно уменьшить риск заболевания COVID-19
Профессор рассказал, что с помощью сна можно уменьшить риск заболевания COVID-19

Что говорил украинский ученый:

  • после вспышки атипичной пневмонии в 2003 году врачи еще три года злоупотребляли алкоголем и имели другие зависимости;

  • причиной паники в данных условиях в 27% случаев является потребность в достоверной информации, смертность – только 4%, то есть люди боятся вранья больше смерти;

  • у тех, кто пробыл на карантине более 10 дней, чаще возникают посттравматические стрессовые расстройства, в первую очередь, избегающее поведение;

  • для социальных животных, к которым человек относится, быть вне социальных связей не только грустно, но и опасно – мозг входит в режим самосохранения, везде мерещяться угрозы;

  • увеличение ночного сна только на один час уменьшает шансы заболеть COVID-19 на 12%, а дневной сон – на 6%.

"Так что спите крепко, друзья, и будьте счастливы... И пользуйтесь рекомендациями ВОЗ и профессора по стабилизации настроения. Вот мне уже помогло", – подчеркнула Голубовская.

Скриншот
Скриншот. Источник: Facebook Olga Golubovskaya

Отметим, что пандемия коронавируса в Украине выходит на пиковые показатели. По оптимистическому прогнозу, после усиления карантина во многих областях заболеваемость начнет снижаться уже где-то с 16 апреля. По другим расчетам, ситуация начнет стабилизироваться лишь в конце текущего месяца. Подробнее об этом читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Голубовская рассказала, что клиническая картина коронавирусной болезни в Украине радикально изменилась. В частности, в последнее время тяжело заболевают им люди все более молодого возраста и дети, а осложнения у пациентов стали непредсказуемыми.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус
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