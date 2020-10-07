Украинский препарат внесут в протокол лечения COVID-19, – Степанов

В Украине успешно завершились клинические испытания препарата из категории иммуноглобулинов "Биовен". Поэтому он будет включен в обновленные протоколы лечения коронавируса.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, подчеркнув, что деньги на закупку этих лекарств для медучреждений уже найдены (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"6 октября у нас закончились клинические испытания, есть соответствующие отчеты, хорошо себя показали иммуноглобулины. Это препарат "Биовен" украинского происхождения, он у нас используется. Будет собрана наша рабочая группа, которая занимается протоколами. Это наши ведущие специалисты. Они планируют внести это лекарственное средство в протокол лечения", – отметил чиновник.

В Украине коронавирус будут лечить "Биовеном"

"Мы также, поскольку он дорогостоящий, нашли уже соответствующий источник, за счет которого мы закупим это лекарственное средство, чтобы оно попало в больницы", – заверил Степанов.

Кроме того, глава Минздрава добавил, что протокол лечения COVID-19 продолжает пополняться новыми зарубежными препаратами, которые очень хорошо себя зарекомендовали.

"Они дорогостоящие. Мы их покупаем централизованно. Так происходит с "Ремдесивиром" – это лекарственное средство, поставку которого мы ожидаем. Потому что оно не производится и не зарегистрировано в Украине. Но оно показало хорошие результаты за рубежом. Мы считаем, что обязательно должны использовать его для спасения жизней наших украинцев", – резюмировал Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав предупредил, что информация о продаже лекарств от коронавируса, которая распространяется в интернете, является мошеннической. Поэтому граждан призвали не покупать такие препараты. Специалисты отметили, что лекарства больным COVID-19 назначает только врач.