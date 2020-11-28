Украинский эпидемиолог заявил о неэффективности ПЦР-тестирования

ПЦР-тестирование неэффективно с эпидемиологической точки зрения.

Как заявил в интервью УНН международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов, ПЦР-тест выявляет только 60% больных коронавирусом.

"С самого начала обширные исследования показали, что при респираторной инфекции, каковой является COVID-19, вы не можете ожидать, что ПЦР даст более 60% выявленных больных... Ну какой же это диагностический тест, который, извините, дает немного больше половины от общего числа больных?" – сказал он.

ПЦР-тест выявляет только 60% больных коронавирусом. Источник: pixabay.com pixabay.com

По словам эпидемиолога, в случае с ВИЧ и гепатитами такими тестами вообще никто бы не пользовался.

"Используя ПЦР, вы не сможете выявить все источники инфекции, и, соответственно, не сможете остановить эпидемию. Более того скажу: что бы мы имели тест с 95%-м выявлением источников инфекции, мы бы не дошли до такой эпидемии, которую имеем сейчас", – отметил Фаворов.

Он считает, что для выявления инфицированных необходимо изобрести другие альтернативы.

"Мы всех обследовали на ПЦР, ну и что? Половину вы обнаружили, а других? Они же все равно продолжают заражать. Это абсолютно неэффективное с точки зрения эпидемиологии мероприятие. Поэтому нужно как-то этот вопрос решать", – подчеркнул ученый.

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