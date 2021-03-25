Украина получила первую партию вакцины CoronaVac: что о ней известно
В Украину 25 марта прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Получено 200 тысяч из 1,915 млн доз, которые заказала наша страна.
О том, какая эффективность препарата, какие страны его одобрили и кому нельзя делать прививку – читайте в материале OBOZREVATEL.
Где одобрили и применяют
Вакцину CoronaVac широко применяют в ряде стран, среди которых Китай, Азербайджан, Бразилия, Мексика, Колумбия, Уругвай, Чили, Турция, Индонезия, Таиланд, Малайзия, Филиппины. В Украине препарат разрешили 10 марта.
Эффективность
Сама компания по итогам третьей фазы исследований заявила, что общий показатель эффективности составил 50,38%.
Препарат тестировали в основном в трех странах:
в Турции - 91,25%,
в Индонезии – 65,3%,
в Бразилии – 100% (против тяжелой формы COVID-19) и 78% (при легких случаях, требующих медицинского лечения).
Результаты первой и второй фаз исследований опубликованы в журнале The Lancet. Согласно им, ученые пришли к выводу, что препарат эффективен и безопасен.
Побочные эффекты
В инструкции к вакцине сказано, что она может привести к побочным эффектам. Самыми частыми из них являются боль в месте вакцинации, головная боль и усталость.
Частые побочные эффекты:
отек, зуд, эритема, уплотнение в месте инъекции,
мышечная боль,
тошнота,
диарея,
боль в суставах,
кашель,
озноб,
зуд,
потеря аппетита,
насморк и заложенность носа,
боль в горле,
боль в животе.
Редкие:
повышенная температура в месте вакцинации,
рвота,
аллергические реакции,
патологии кожи и слизистых оболочек,
высокая температура,
тремор,
отечность,
головокружение,
сонливость.
Очень редкие:
мышечные судороги,
отек век,
кровотечение из носа,
вздутие живота,
запор,
потеря запаха,
воспаление глаз.
Кому нельзя делать прививку
В инструкции говорится, что вводить препарат не рекомендовано людям, у которых были тяжелые аллергические реакции на вакцины:
людям с тяжелыми неврологическими заболеваниями, такими как поперечный миелит, синдром Гийена-Барре, демиелинизирующая болезнь;
пациентам с неконтролируемыми тяжелыми хроническими заболеваниями;
беременным или кормящим женщинам.
Компания советует с осторожностью решать делать укол или нет людям, с:
острыми заболеваниями и эпизодами хронических заболеваний, переживавшим ранее аллергию и лихорадку;
диабетом и тем, у кого в личном или семейном анамнезе наблюдались судороги, эпилепсия, энцефалопатия или психические заболевания;
тромбоцитопенией или нарушениями свертываемости крови. У них препарат может вызвать внутренние кровотечение.
Отмечается, что вакцину не испытывали на людях со злокачественными опухолями, нефротическим синдромом и СПИДом.
Также запрещается использовать ее повторно всем, у кого после вакцинации наблюдается ненормальная неврологическая реакция.
Кроме того, недостаточно данных о применении препарата на женщинах детородного возраста.