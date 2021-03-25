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/ Пульмонология

Украина получила первую партию вакцины CoronaVac: что о ней известно

4.8т
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В Украину 25 марта прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Получено 200 тысяч из 1,915 млн доз, которые заказала наша страна.

О том, какая эффективность препарата, какие страны его одобрили и кому нельзя делать прививку – читайте в материале OBOZREVATEL.

Где одобрили и применяют

Вакцину CoronaVac широко применяют в ряде стран, среди которых Китай, Азербайджан, Бразилия, Мексика, Колумбия, Уругвай, Чили, Турция, Индонезия, Таиланд, Малайзия, Филиппины. В Украине препарат разрешили 10 марта.

Эффективность

Сама компания по итогам третьей фазы исследований заявила, что общий показатель эффективности составил 50,38%.

Препарат тестировали в основном в трех странах:

  • в Турции - 91,25%,

  • в Индонезии – 65,3%,

  • в Бразилии – 100% (против тяжелой формы COVID-19) и 78% (при легких случаях, требующих медицинского лечения).

Результаты первой и второй фаз исследований опубликованы в журнале The Lancet. Согласно им, ученые пришли к выводу, что препарат эффективен и безопасен.

Побочные эффекты

В инструкции к вакцине сказано, что она может привести к побочным эффектам. Самыми частыми из них являются боль в месте вакцинации, головная боль и усталость.

Частые побочные эффекты:

  • отек, зуд, эритема, уплотнение в месте инъекции,

  • мышечная боль,

  • тошнота,

  • диарея,

  • боль в суставах,

  • кашель,

  • озноб,

  • зуд,

  • потеря аппетита,

  • насморк и заложенность носа,

  • боль в горле,

  • боль в животе.

Редкие:

  • повышенная температура в месте вакцинации,

  • рвота,

  • аллергические реакции,

  • патологии кожи и слизистых оболочек,

  • высокая температура,

  • тремор,

  • отечность,

  • головокружение,

  • сонливость.

Очень редкие:

  • мышечные судороги,

  • отек век,

  • кровотечение из носа,

  • вздутие живота,

  • запор,

  • потеря запаха,

  • воспаление глаз.

Кому нельзя делать прививку

В инструкции говорится, что вводить препарат не рекомендовано людям, у которых были тяжелые аллергические реакции на вакцины:

  • людям с тяжелыми неврологическими заболеваниями, такими как поперечный миелит, синдром Гийена-Барре, демиелинизирующая болезнь;

  • пациентам с неконтролируемыми тяжелыми хроническими заболеваниями;

  • беременным или кормящим женщинам.

Компания советует с осторожностью решать делать укол или нет людям, с:

  • острыми заболеваниями и эпизодами хронических заболеваний, переживавшим ранее аллергию и лихорадку;

  • диабетом и тем, у кого в личном или семейном анамнезе наблюдались судороги, эпилепсия, энцефалопатия или психические заболевания;

  • тромбоцитопенией или нарушениями свертываемости крови. У них препарат может вызвать внутренние кровотечение.

Отмечается, что вакцину не испытывали на людях со злокачественными опухолями, нефротическим синдромом и СПИДом.

Также запрещается использовать ее повторно всем, у кого после вакцинации наблюдается ненормальная неврологическая реакция.

Кроме того, недостаточно данных о применении препарата на женщинах детородного возраста.

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Автор
Юрий Сергиенко Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Вакцинация в Украине и мире
Место
Украина
Теги
вакцина Sinovac CoronaVac Вакцина от коронавируса
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