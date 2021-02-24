Украина ожидает еще вакцины от COVID-19 и может присоединиться к испытаниям нового препарата, – Степанов

Украина находится на стадии завершения заключения еще ряда контрактов на поставку вакцин против коронавируса, кроме тех, которые предусмотрены инициативой COVAX.

Также в стране могут начать испытания нового индийского препарата от COVID-19 в виде спрея. Об этом на брифинге Министерства здравоохранения (Минздрава) рассказал глава ведомства Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам министра, Минздрав планирует договориться о дополнительных поставках вакцин от американской компании Novavax – 5 млн доз.

Украина ожидает дополнительные вакцины против COVID-19 в рамках COVAX и не только, – Степанов

На сегодня Украина уже имеет договоренности, в частности, подписаны контракты на получение вакцин в рамках инициативы COVAX от компаний:

Pfizer&BioNTech – более 100 тыс. доз;

Sinovac (Китай) – до 2 млн доз;

AstraZeneca – еще 1,5 млн доз препарата с локальным названием CoviShield, который производит Индийский институт сыворотки (SII);

Novavax – 10 млн доз;

+ еще до 4 млн доз препарата или от SII, или от другого производителя, но в рамках COVAX.

"Этого объема будет достаточно для полноценного проведения программы по вакцинации в течение этого года. В то же время мы продолжаем вести переговоры и ожидаем уже финальную стадию заключения контрактов по вакцинам от других производителей", – заверил Степанов.

Он добавил, что итогом его визита в Индию, из которой накануне в Украину доставили первую партию препарата AstraZeneca (CoviShield), стала договоренность с компанией Bharat Biotech. В частности, о проведении в нашей стране части клинических испытаний разработанной новой вакцины против COVID-19 в форме назального спрея или капель.

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