Украина не попадает в "серую" зону карантина ЕС, – Ляшко

На сегодня в Украине нет ни одной области, которая по уровню тестирования на выявление COVID-19 попадала бы в так называемую серую зону по индикаторам Европейского Союза относительно карантина.

Об этом на брифинге Минздрава 26 февраля сообщил главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"То есть во всех наших областях тестирование превышает 300 на 100 тыс. населения за последние 7 дней. И это хороший показатель", – пояснил он.

Украина не попадает в "серую" зону карантина ЕС

По его словам, сейчас больше всего тестов на диагностику коронавируса делают в Киеве – 1902 на 100 тыс. населения, Черновицкой области – 1611, Ивано-Франковской – 1528 и Волынской – 1345.

Отметим: по решению Еврокомиссии, в "серую" зону попадают те страны, информации о заболеваемости в которых недостаточно или если уровень тестирования там ниже 300 на 100 тыс. населения.

Также в ЕС ввели "темно-красную" зону, которая касается тех регионов, "где инфицирование COVID-19 на очень высоком уровне". В этой зоне может оказаться страна, если в течение двух недель там будут сообщать о более 500 случаях заражения на 100 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие государства ввели дополнительные карантинные ограничения на въезд иностранцев. О том, куда украинцы в 2021 году могут путешествовать с прохождением нескольких тестов, а куда попасть будет непросто – читайте в материале.