Украина может возглавить COVID-рейтинг в Европе? Врачи дали прогноз

По состоянию на 2 октября Украина вышла на 7-е место по количеству активных случаев инфицирования коронавирусом в Европе. За последние сутки зарегистрировано 4 тыс. 633 новых больных. Первое место – у России, далее следует Испания, Франция, Великобритания, Италия и Германия. А вот в мире по этому же показателю Украина занимает 25-е место. Больше всего больных регистрируют в США, Индии и Бразилии.

Сколько отделяет Украину от первого места в Европе и сможем ли выйти в "лидеры" – читайте в материале OBOZREVATEL.

До конца года в Украине ежесуточно будут фиксировать по 7-9 тысяч зараженных

Итак, цифры из официальной статистики: Украина седьмая в Европе по количеству новых активных случаев и 25-я в мире по этим же показателям. За 1 октября больше всего новых больных в Европе зарегистрировали во Франции – 13 тыс. 970 (63 смерти), в Испании и России (у них примерно одинаковые цифры 9 тыс 419 и 182 смерти). В мире по-прежнему лидируют США – за последние сутки у них прибавилось еще 47 тыс. 389 новых больных, 920 смертей.

В Бразилии 35 тыс. 643 новых случаев и 805 смертей, в Индии – 5 тыс. 936 и 29 смертей. Это мировые лидеры.

Официальная мировая статистика по количеству заболевших коронавирусом

Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в ближайшие месяцы число новых больных ежедневно будет превышать 5 тысяч, а уже к концу года в Украине ежесуточно будут фиксировать по 7-9 тысяч новых случаев заражения. Лишь каждый четвертый украинец регулярно моет руки, а каждый третий не придерживается социальной дистанции.

Врач-инфекционист Владимир Курпита считает, что на середину октября в Украине будет 5-6 тысяч новых заражений в сутки. Получается, что в течение этого месяца может заболеть до 150 тыс. человек. Уже к началу ноября количество больных составит 280-330 тысяч.

Однако это не означает, что Украина выйдет на первое место в Европе хотя бы потому, что европейские страны тоже ежесуточно фиксируют увеличение количества больных, говорит эпидемиолог Людмила Мухарская. Соответственно, "лидерство" Украины зависит от того, насколько будет расти инфицирование в Европе.

"Не могу говорить о конкретных цифрах, но ситуация с больными ухудшаться, соответственно увеличиваться статистика по новым случаем. Вирус новый, ничего удивительного в этом нет. К тому же украинцы до сих пор мало в него верят, а значит мало защищаются. Соответственно будут болеть дальше. Но такая же ситуация в других странах, где так же массово заражаться, как и у нас", – отметила она.

Курпита говорит, что количество новых инфицированных в западных странах растет из-за увеличения количества тестирования. Он считает это правильной тактикой в борьбе с пандемией. "Чем больше больных будут выявлять – тем меньше будет сложных и смертельных случаев", – добавил он.

В Украине проведено только 2 млн тестов

Между тем заметим, что в начале июня Украина занимала 34-35 места в мировом антирейтинге по количеству новых инфицированных. Вот в чем мы реально отстаем, так это в количестве тестирований. За все время эпидемии в Украине было проведено 2 млн 308 тыс. тестов. В той же Польше, которая по численности населения и развитию эпидемии похожа на Украину, протестовали 3 млн 390 тыс. человек. Лидерами по тестированию являются США – 108 млн.

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