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/ Пульмонология

Анастасия Шкала
Анастасия Шкала
Выпускающий редактор Все статьи автора

Украина договорилась о масштабной поставке вакцины Pfizer: эксклюзивные подробности

1.9т
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Украина получит крупную партию вакцины против коронавируса Pfizer в течение 2021 года. Ее количества хватит для всех уязвимых категорий украинцев. Об этом нашему изданию стало известно из достоверных источников. Согласно полученной информации, о поставке крупнейшей партии вакцины удалось договориться при посредничестве Министерства здравоохранения Израиля.

По указанию президента Владимира Зеленского МИД Украины связался с министром здравоохранения Израиля Йоэлем Эдельштейном, этническим украинцем, родившемся в Черновцах. "Он любит Украину, и активно содействовал в контактах с компанией Pfizer. Затем была организована видеоконференция президента Владимира Зеленского с СЕО компании Альбертом Бурлой", - сообщил источник.

Сразу после этого разговора состоялась регистрация этой вакцины в Украине, и сегодня Министерство здравоохранения Украины получило проект контракта. Отмечается, что оговоренный объем является существенным.

"Этой вакцины хватит для обеспечения всех критических категорий граждан – пожилых людей, врачей, военных. Украина получит ее в течение 2021 года", - заявил собеседник OBOZREVATEL.

Напомним, вакцина Pfizer на прошлой неделе прошла процедуру регистрации в Украине. Она стала вторым зарегистрированным препаратом после AstraZeneca.

Этот препарат считается наиболее эффективным против COVID-19. Так, в Британии заявили о резком спаде заболеваемости после введения первой дозы Pfizer, а также о снижении смертности среди вакцинированных.

Кроме этого, препарат оказался эффективным против нового "британского" штамма вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль заключил новый контракт с передовым производителем вакцин Pfizer. Соглашение с фармацевтическим гигантом должно обеспечить население Израиля достаточными запасами вакцины.

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Автор
Анастасия Шкала Анастасия Шкала
Темы
Коронавирус Вакцинация в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
вакцина Pfizer и BioNTech Вакцина от коронавируса
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