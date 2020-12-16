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/ Пульмонология

Ученый пояснил, чем ИФА-диагностика на антиген COVID-19 лучше экспресс-теста

1.8т
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Лабораторный иммуноферментный анализ (ИФА) на антиген почти в сотни раз чувствительнее любого экспресс-теста на коронавирус. Вместе с тем у него нет тех недостатков, которые имеет ПЦР-диагностика.

В частности, он более быстрый и простой. Об этих и других преимуществах такого тестирования в комментарии УНН рассказал академик, доктор медицинских наук Владимир Широбоков.

По словам ученого, диагностика ИФА-методом ищет в биоматериале человека особенные антигены (белки), находящиеся на поверхности каждого возбудителя, в частности COVID-19.

ИФА-тест даст фору экспресс-тестам на антиген COVID-19, – украинский ученый

ИФА-тест даст фору экспресс-тестам на антиген COVID-19, – украинский ученый

"В ИФА-анализе используют иммуноферментные антитела для определения S-антигена на поверхности возбудителя. А возбудитель находится в тех же материалах, где мы ищем РНК. Это простой тест, быстрее, чем ПЦР и не уступает чувствительностью", – говорит Широбоков.

Профессор подчеркивает, что развернутый ИФА-тест на антиген обладает более эффективными лабораторными методами усиления сигнала. Ученый отмечает, что экспресс-тест в этом очень уступает, ведь его делают просто на глаз – там появляются лишь полоски. Тогда как тест на антиген рекомендуется как более чувствительный.

Владимир Широбоков – академик Национальной академии наук и Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии национального медицинского университета им. А. А. Богомольца.

Как сообщал OBOZREVATEL, генетик, доктор медицинских наук Виктор Досенко заявил, что Украина тратит большие деньги на бесполезное определение уровня антител к коронавирусу методом ИФА.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Академия наук Украины
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