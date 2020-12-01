Ученый назвал факторы риска цитокинового шторма при СOVID-19

Гипервоспалительная реакция иммунитета, так называемый цитокиновый шторм, может привести к снижению способности легких насыщать кров кислородом и развитию респираторного дистресс-синдрома. Чрезмерный иммунный ответ чаще развивается при воспалительный процессах, аллергических проявлениях и аутоиммунных реакциях.

Об этом в интервью изданию "Ваше Здоровье" рассказал кандидат медицинских наук Дмитрий Мальцев.

При коронавирусной инфекции цитокиновый шторм возникает по двум причинам: первая – развиваются нарушения в регуляции воспалительного процесса; вторая – коронавирус провоцирует гипервозбуждение клеток иммунитета. Синтез большого количества цитокинов вызывает воспалительную реакцию в легких.

Дальше происходит накопление лимфоцитов в соединительной ткани органа, которая называется интерстицием. Именно это интерстициальное воспаление легких и видят медики на снимках КТ (эффект матового стекла). В такой ситуации в капиллярах формируются благоприятные условия для образования тромбов. Результатом таких нарушений является гипоксия и дыхательная недостаточность.

Склонность к развитию цитокинового шторма частично определяется по клиническим данным пациента, но точный прогноз можно сделать только по заранее известному иммунному статусу. Также, по словам ученого, частые воспаления верхних дыхательных путей, аллергические и аутоиммунные реакции могут быть факторами риска развития цитокинового шторма.

Как ранее писал MedOboz, легочная недостаточность при COVID-19 не связана с цитокиновым штормом. Чрезмерная реакция иммунной системы на коронавирус возникает только у 4% больных.