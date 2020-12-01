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/ Пульмонология

Ученый назвал факторы риска цитокинового шторма при СOVID-19

  • Синтез большого количества цитокинов вызывает воспалительную реакцию в легких

  • Интерстициальное воспаление легких на снимках КТ медики называют эффектом матового стекла

  • К факторам риска развития цитокинового шторма относятся частые воспаления верхних дыхательных путей, аллергические и аутоиммунные реакции

1.3т
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Гипервоспалительная реакция иммунитета, так называемый цитокиновый шторм, может привести к снижению способности легких насыщать кров кислородом и развитию респираторного дистресс-синдрома. Чрезмерный иммунный ответ чаще развивается при воспалительный процессах, аллергических проявлениях и аутоиммунных реакциях.

Об этом в интервью изданию "Ваше Здоровье" рассказал кандидат медицинских наук Дмитрий Мальцев.

При коронавирусной инфекции цитокиновый шторм возникает по двум причинам: первая – развиваются нарушения в регуляции воспалительного процесса; вторая – коронавирус провоцирует гипервозбуждение клеток иммунитета. Синтез большого количества цитокинов вызывает воспалительную реакцию в легких.

Дальше происходит накопление лимфоцитов в соединительной ткани органа, которая называется интерстицием. Именно это интерстициальное воспаление легких и видят медики на снимках КТ (эффект матового стекла). В такой ситуации в капиллярах формируются благоприятные условия для образования тромбов. Результатом таких нарушений является гипоксия и дыхательная недостаточность.

Склонность к развитию цитокинового шторма частично определяется по клиническим данным пациента, но точный прогноз можно сделать только по заранее известному иммунному статусу. Также, по словам ученого, частые воспаления верхних дыхательных путей, аллергические и аутоиммунные реакции могут быть факторами риска развития цитокинового шторма.

Как ранее писал MedOboz, легочная недостаточность при COVID-19 не связана с цитокиновым штормом. Чрезмерная реакция иммунной системы на коронавирус возникает только у 4% больных.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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