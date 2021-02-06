Ученые заявили о веществе, повышающем эффективность вакцин от COVID-19 в 10 раз

Алексей Титофф Пульмонология 10:40, 6.02.2021 Обновлено: 10:55, 6.02.2021

В США ученые создали соединение AMP-CpG, которое в десять раз повышает эффективность вакцин от коронавируса (COVID-19).

Как сообщили в компании ElicioTherapeutics, вещество напрямую влияет на лимфатические узлы, где вырабатываются антитела к болезни, пишет журнал Science Advances. Успешные опыты провели на мышах.

Эксперимент показал, что при иммунизации животных вакциной с содержанием AMP-CpG их Т-клеточный иммунный ответ был более чем в 25 раз выше, чем у мышей, которым вводили тот же вакцинный антиген со стандартными клиническими квасцами в качестве адъюванта.

Ученые пояснили, что соединение AMP-CpG относится к адъювантам – веществам, что используются для усиления иммунитета при введении вакцины. Исследователи сказали, что в таком случае вещество проникает в кровь, пока не находит необходимые клетки. За счет его эффекта можно снизить дозировку вакцин в десять раз, сохраняя при этом прежний уровень защиты.

По мнению ученых, AMP-CpG сможет значительно снизить дозу вакцин от коронавируса, что даст возможность привить больше людей в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешние темпы вакцинации против COVID-19 позволят миру вернуться к нормальной жизни не меньше чем через семь лет.

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