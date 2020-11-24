Ученые заявили о способе избавиться от пандемии COVID-19 за шесть недель

Это, по данным специалистов, способно уменьшить количество заражений на 88%

Американские ученые разработали алгоритм тестирования на коронавирус, который якобы может помочь справиться с распространением инфекции всего за шесть недель.

Они убеждены, что именно такая массовая диагностика этого вируса является залогом быстрого завершения пандемии. Исследование провели специалисты во главе с профессором Колорадского университета в Боулдере Дэниелом Ларемором, его результаты опубликовало издание Science Advances.

В частности, ученые провели компьютерное моделирование действенности тестирования на COVID-19 и его роль в сдерживании распространения вируса. Оно показало, что экспресс-тесты более эффективны для этого по сравнению с лабораторными, но при условии, что они применяются массово.

Исследователи из США считают, что массовое экспресс-тестирование на COVID-19 может положить конец пандемии в течение шести недель

Отметим, что в медицинских кругах экспресс-тесты считаются менее точными, хотя могут проявлять антитела к коронавирусной инфекции у человека, который уже болеет ею.

"Эффективное тестирование зависит прежде всего от частотности тестирования и скорости получения результата, и лишь незначительно улучшается большей сенситивностью теста (то есть его точностью и способностью проявлять COVID-19 к выработке антител)", – объясняют авторы исследования.

Их расчеты показали, что экспресс-тестирование только для трех четвертей населения отдельно взятого города, которое проводится каждые три дня, способно уменьшить количество случаев COVID-19 на 88%. Специалисты считают, что этого "достаточно, чтобы пандемия исчезла в течение шести недель".

"Мы предлагаем, чтобы в тестировании предпочтение отдавали доступности, частотности и скорости получения результата. Аналитические пределы обнаружения вируса должны быть на втором месте приоритетности", – говорят Ларемор и его коллеги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ВОЗ обнародовала свой план расследования причин возникновения пандемии. Эксперты заявили, что, кроме летучей мыши, люди могли заразиться COVID-19 и от другого носителя, а так называемых "нулевых" пациентов на рынке в китайском городе Ухань могло быть несколько.

Ученые же пришли к выводу, что иммунитет к коронавируса может сохраняться около 8 месяцев после заражения, и это дает надежду на долговременную защиту человечества с помощью вакцинации.

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