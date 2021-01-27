Ученые заявили о "самом эффективном" препарате от коронавируса

Международная группа ученых протестировала препарат "Плитидепсин" (аплидин) в лечении коронавируса (SARS-CoV-2) и заявила, что он оказался в 27,5 раза эффективнее одобренного во многих странах "Ремдесивира".

Об исследовании написал журнал Science. Хотя подчеркивается, что испытание лекарства проводилось в пробирке (вне живого организма), а результативность лечения демонстрировалась уже на двух зараженных COVID-19 мышах.

По словам специалистов, они изучали способность "Плитидепсина" подавлять репликацию коронавирусной инфекции в линии клеток Vero E6, которые были полученны из почек африканской зеленой мартышки.

Ученые заявили об эффективности "Плитидепсина" в лечении COVID-19

Отмечается, что препарат оказался в девять раз сильнее "Тернатина-4", и в 87,5 раз – "Зотатафина". Оба последних средства являются ингибиторами синтеза белков и обладают действием против COVID-19. Исследователи говорят, что в клетках человека в пробирке исследуемый препарат показал преимущество по эффективности сравнительно с "Ремдесивиром".

Так, ученые предполагают, что среди всех других средств "Плитидепсин" обладает самой сильной противовирусной активностью в клетках легких. Вероятно, он также не является токсичным, хотя "отрицательно воздействует на рост и деление клеток, оказывая цитостатический эффект".

Отметим, что "Плитидепсин" – это ингибитор молекулы eEF1A, фактор элонгации 1-альфа 1, который играет ведущую роль в синтезе белков. Средство используют в борьбе со множественной миеломой (миеломная болезнь), его также тестировали на второй фазе клинических испытаний как препарат против коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Израиля нашли препарат, которое может снизить тяжесть течения коронавирусной инфекции.