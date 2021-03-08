Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19 экспериментальным препаратом

Американские исследователи добились промежуточных результатов в лечении коронавирусной инфекции экспериментальным препаратом молнупиравир во время его тестирования.

Он, утверждают специалисты, продемонстрировал высокую эффективность на ранней стадии болезни. Об этом заявила компания Merck – производитель этого лекарства в США, передает издание USA Today.

Отмечается, что препарат разработан совместно с биотехнологической компанией Ridgeback Biotherapeutics. Его протестировали более чем на 200 госпитализированных пациентах.

В США заявили о прорыве в лечении COVID-19 препаратом молнупиравир

Ученые говорят, что молнупиравир показал быстрое снижение уровня инфекционного вируса у пациентов на ранней стадии COVID-19. В частности, у всех участников исследования зафиксировали более быстрое снижение уровня заразности вируса, чем у пациентов в группе плацебо.

По словам ведущего исследователя Медицинской школы Университета Северной Каролины Уильяма Фишера, результаты являются многообещающими, но их еще должны подтвердить дополнительные исследования.

Известно, что молнупиравир является экспериментальным противовирусным препаратом. Он активный при пероральном приеме, разработанный для лечения гриппа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские ученые обнаружили, что молнупиравир (MK-4482/EIDD-2801) полностью подавляет передачу SARS-CoV-2 в течение суток.

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