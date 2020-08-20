Ученые заявили о длительном COVID-19: симптомы не исчезают и спустя три месяца

Многие переболевшие коронавирусом пациенты продолжают страдать от его симптомов даже спустя три месяца после излечения и выписки с медучреждения.

На это обратили внимание врачи больницы Саутмид в британском Бристоле. Они еще раз указали на тот факт, что COVID-19 не проходит так быстро и просто, пишет Daily Mail.

Так, в исследование были включены 163 пациента с коронавирусом. Подчеркивается, что 19 из них погибли, тогда как 81 из 110 выживших страдал одышкой, усталостью и болями в мышцах спустя долгое время после борьбы с болезнью.

Симптомы COVID-19 могут не исчезать и спустя три месяца после выздоровления, говорят ученые

Многим людям, утверждают специалисты, из-за своего длительного COVID-19 стало труднее выполнять повседневные задачи, такие как стирка, одевание или возвращение к работе. Также люди жаловались на бессонницу, некоторые заявляли, что им было трудно заснуть, когда их поместили в больницу.

Еще исследователи обнаружили, что у каждого седьмого выжившего пациента были признаки рубцевания легких при аномальных сканированиях грудной клетки. Помимо этого, показания двух пациентов ухудшились после того, как их отпустили домой из больницы.

Новые результаты были получены в рамках проекта Discover, созданного Национальной службой здравоохранения Северного Бристоля, во время которого которого изучаются долгосрочные последствия коронавируса.

Многим пациентам из-за своего длительного COVID-19 стало труднее выполнять повседневные задачи

"Мы еще так много не знаем о долгосрочных последствиях коронавируса. Но это исследование дало нам новое жизненно важное представление о том, с какими проблемами могут столкнуться пациенты в процессе выздоровления, и поможет нам подготовиться к этим потребностям", – говорит соавтор исследования доктор Ребекка Смит.

Отмечается, что эти результаты не являются окончательным выводом, исследование будут продолжать. При этом, по данным издания, британский политик Мэттью Хэнкок уже признал, что он "обеспокоен" долгосрочными последствиями коронавируса для "дальнобойщиков" (так называют пациентов, которые долго борются с COVID-19).

Известно, что правительство Великобритании выделило 10 миллионов фунтов стерлингов (свыше $13 млн) на исследования долгосрочных последствий этой болезни, которую некоторые эксперты назвали "полиомиелитом нынешнего поколения".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-анестезиолог Ривненской областной детской больницы Павел Сильковский пояснил, почему люди по-разному переносят коронавирус.

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