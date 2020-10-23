Ученые засомневались в эффективности лечения антикоронавирусной плазмой

При этом ученые считают, что ставить крест на этом методе лечения пока не стоит

Результаты исследования в Индии показали, что плазма не снижает риск осложнение при коронавирусе

Ученые провели исследование, которое показало, что антикоронавирусная плазма не снижает риск осложнений при COVID-19.

В рамках исследования, результаты которого опубликованы в журнале The BMJ, проанализированы данные о 464 пациентах из Индии, госпитализированных с апреля по июль 2020 года, пишет Daily Mail.

Исследование показало, что плазма не снижает риск осложнений

Почти половине из них с суточным интервалом дважды перелили плазму людей, которые выздоровели от коронавируса.

Спустя месяц у 19% пациентов, умеренное течение COVID-19 переросло в тяжелое, некоторые даже скончались.

При этом ученые пока не могут однозначно сказать, что такая методика лечения неэффективная, поскольку все может зависеть от уровня антител в плазме переболевших людей.

Сейчас подобное исследование проводит Великобритания, однако в этом случае пациенты получают плазму с уровнем антител, который в 6-10 раз выше.

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