Ученые засомневались в эффективности лечения антикоронавирусной плазмой

Ученые провели исследование, которое показало, что антикоронавирусная плазма не снижает риск осложнений при COVID-19.
В рамках исследования, результаты которого опубликованы в журнале The BMJ, проанализированы данные о 464 пациентах из Индии, госпитализированных с апреля по июль 2020 года, пишет Daily Mail.
Исследование показало, что плазма не снижает риск осложнений
Почти половине из них с суточным интервалом дважды перелили плазму людей, которые выздоровели от коронавируса.
Спустя месяц у 19% пациентов, умеренное течение COVID-19 переросло в тяжелое, некоторые даже скончались.
При этом ученые пока не могут однозначно сказать, что такая методика лечения неэффективная, поскольку все может зависеть от уровня антител в плазме переболевших людей.
Сейчас подобное исследование проводит Великобритания, однако в этом случае пациенты получают плазму с уровнем антител, который в 6-10 раз выше.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине утвердили механизм пилотного экспериментального проекта по закупке специфической гиперимунной плазмы крови – с антителами к SARS-CoV-2 – для производства иммуноглобулина, который планируют использовать при лечении коронавирусной болезни.
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