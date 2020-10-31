Ученые заметили снижение температуры у людей во всем мире

Температура человеческого тела постепенно снижается в популяциях по всему миру.

Исследование антропологов из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре было опубликовано в журнале Sciences Advances. При этом они не смогли точно сказать, почему происходит "охлаждение" людей.

Около 200 лет назад немецкий врач Карл Вундерлих установил, что 37°C – нормальная температура тела человека, однако с тех пор этот показатель снизился. Так, в Великобритании в 2017 году средняя температура тела здорового человека составляла 36,6°C, а в 2019-м в калифорнийском городе Пало-Альто – и вовсе 36,4°C.

У людей во всем мире постепенно снижается температура – исследование pixabay.com

Наблюдения за народностью цимане в Боливии показали, что за 16 лет средняя температура тела снижалась ежегодно примерно на 0,05°C. При этом внимание ученых привлекло, что изменения, которые заняли в других странах почти два столетия, здесь произошли менее, чем за два десятка лет.

В более ранних исследованиях предполагалось, что все дело в улучшении гигиены, развитии медицины и снижении числа инфекций – у людей стали реже встречаться хронические воспалительные процессы, приводящие к повышению температуры.

Новое исследование позволило проверить эту теорию напрямую – у исследователей на руках была информация о клинических 5481 человеке, которые на протяжении 16 лет проходили обследования. Для измерения температуры использовались одинаковые термометры.

Хотя в ряде случаев инфекции действительно обуславливали более высокую температуру тела, поправка на них не объясняла всех изменений. Кроме того, температура снижалась и у людей, которые были полностью здоровы на протяжении исследования.

Среди других факторов, которые могли повлиять на снижение температуры – распространение антибиотиков и противовоспалительных средств, а также в целом более крепкое здоровье людей.

Кроме того, организму сейчас не нужно регулировать температуру тела – во многих странах летом используются системы кондиционирования, зимой – отопления. Хотя у цимане доступа к таким технологиям нет, в Боливии достаточно тепло, а от прохлады можно защититься с помощью одежды.

Исследователей удивило, что для снижения температуры тела нет какой-то одной, универсальной причины – скорее, это происходит из-за совокупности разных факторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач назвала необычные причины повышения температуры тела.