Ученые выяснили, выживает ли коронавирус на поверхностях, к которым часто прикасаются

Поверхности, к которым часто прикасаются, сохраняют коронавирус очень слабо.

Как пишет Le Temps, об этом говорится в двух исследованиях под руководством американских и британских ученых при участии Швейцарского федерального института науки и технологий (EAWAG).

Поверхности, к которым часто прикасаются, сохраняют коронавирус очень слабо locks.ru

Они показали, что вероятность заражения SARS-CoV-2 через предметы, к которым прикасаются многие люди, гораздо ниже, чем другими путями.

Биологи протестировали около 350 образцов, взятых с апреля по июнь 2020 года с поверхностей дверей магазинов, крышек мусорных контейнеров, клавиш банкоматов, заправочных пистолетов и кнопок на пешеходных переходах.

В 29 образцах или 8% случаев действительно был обнаружен генетический материал вируса. Однако концентрации были настолько низкими, что, по оценкам ученых, вероятность заражения через эти загрязненные поверхности очень мала – менее 5 случаев на 10 тысяч.

Участники второго исследования выясняли, насколько эффективны дезинфекция поверхностей и мытье рук для снижения риска заражения.

Они пришли к выводу, что полезность дезинфекции точек соприкосновения зависит от многих факторов и оказывается довольно низкой, в то время как дезинфекция рук предоставляет универсальную защиту и на порядок снижает риск заражения.

При этом в исследование не включались поверхности соприкосновения, которые могут содержать возбудители заболевания в течение длительного периода, такие как столы и посуда в ресторанах.

"Вероятность того, что кто-то кашлянет или чихнет на стол и, следовательно, на его поверхности окажутся капли с высокой концентрацией вируса, намного выше, чем для кнопки или дверной ручки", – отмечается в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее эпидемиолог озвучил опасность дверных ручек, обмотанных бинтом с антисептиком.