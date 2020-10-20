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/ Пульмонология

Ученые выяснили, сколько COVID-19 и вирус гриппа могут жить на коже

  • Коронавирус может оставаться активным на руках значительно дольше

  • Новое исследование относительно этого провели японские ученые

  • Они поддержали рекомендации ВОЗ по регулярному мытью рук при пандемии

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Новый тип коронавируса остается активным на коже человека в течение девяти часов, что в пять раз дольше, чем вирус гриппа.

К такому выводу пришли японские ученые, подчеркнув, что это указывает на важность необходимости частого мытья рук для борьбы с пандемией. О их исследовании пишет портал MedicalXpress.

"Девятичасовое выживание SARS-CoV-2 – штамм вируса, вызывающего COVID-19, – на коже человека может увеличить риск его контактной передачи по сравнению с IAV – вирусом гриппа A, тем самым ускоряя пандемию", – говорится в сообщении.

Мытье рук важно во время пандемии COVID-19 и эпидсезона гриппа – ученые

Мытье рук важно во время пандемии COVID-19 и эпидсезона гриппа – ученые

Отмечается, что эксперимент исследователи проводили на коже, взятой из образцов вскрытия тела умершего от коронавируса пациента, примерно через день после смерти.

Ученые подчеркнули, что деактивировать COVID-19, как и грипп, можно за 15 секунд с помощью этанола, входящего в состав дезинфицирующих средств для рук.

"Более длительное выживание SARS-CoV-2 на коже увеличивает риск контактной передачи. Однако частое мытье рук может снизить этот риск", – говорят специалисты.

Своей научной работой они поддержали рекомендации Всемирной организации здравоохранения по регулярному и тщательному мытью рук.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус может протекать у некоторых людей без признаков болезни. В таком случае нужно побеспокоиться об окружающих и не забывать об элементарных правилах: носить маску, мыть руки и придерживаться дистанции. Об этом рассказала практикующий детский ЛОР с 40-летним стажем Людмила Воронцова.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Япония
Тег
Коронавирус
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