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/ Пульмонология

Ученые выяснили настоящее происхождение COVID-19: версию с лабораторией отсекли

16.6т
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Китайские ученые выяснили, что коронавирус COVID-19 имеет те же мутации, которые были в другом вирусе, произошедшем от летучих мышей.

Итоги работы были опубликованы в журнале Current Biology. Оказалось, что РНК-генома коронавируса SARS-CoV-2 были обнаружены в другом вирусе RmYN02, который также произошел в организмах летучих мышей. Однако RmYN02 не передается к человеку, в отличие от SARS-CoV-2.

Ученые пришли к выводу, что оба вируса имеют аминокислотные вставки в месте соединения двух субъединиц S1 и S2 белка, который отвечает за проникновение в клетку хозяина.

Ученые выяснили настоящее происхождение COVID-19

Ученые выяснили настоящее происхождение COVID-19

Раньше подобные мутации считались уникальной особенностью коронавируса. Из-за того, что они встречаются крайне редко, некоторые специалисты были уверены в том, что коронавирус произошел из лаборатории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили , что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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