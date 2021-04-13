Ученые выяснили, может ли витамин D защитить от коронавируса

В интернете часто появлялась информация о том, что витамин D может быть полезным для лечения или профилактики коронавируса. В этом есть некоторая логика, но пока ни одно исследование не доказало, что высокие дозы витамина могут защитить от COVID-19.

Однако будущие исследования могут показать другие результаты. Сейчас витамин D3 уже входит в протокол лечения коронавируса, сообщает ВВС News Украина.

Так, исследование британских ученых, опубликованное на сайте Национальной медицинской библиотеки США, показало, что дефицит витамина D может увеличивать тяжесть течения коронавирусной болезни. Это приводит к более высокой смертности от COVID-19.

При этом новое исследование ученых из Университета Барселоны показало, что снижение витамина D может быть также последствием заболевания, а не его причиной. Его результаты предполагают, что прием витамина уменьшил количество госпитализаций на 80%, а смертность от коронавируса – на 60%.

Результаты исследования активно распространяли в интернете. Но позже его объективность поставили под сомнение из-за "беспокойства относительно описания выводов". Авторитетный медицинский журнал Lancet сейчас расследует ситуацию. Впрочем, критика исследования не привлекла такого внимания в интернете, как его потрясающие результаты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач заявил, что БАДы не являются лекарственными средствами, а информация о том, что они могут облегчить или предупредить коронавирусную инфекцию COVID-19, не имеет достоверного научного основания. В то же время витамины C, D и цинк стали популярными в Украине.

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